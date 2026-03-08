Германия вскоре столкнется с ухудшением промышленного производства из-за отказа от использования российских энергоносителей, считает специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он прокомментировал ситуацию в своем аккаунте на платформе X.

«Немецкое промышленное производство находится в свободном падении из-за прекращения использования российских энергоносителей. Это (ситуация. — «Газета.Ru») очень скоро станет намного хуже», — написал Дмитриев.

Пост дополнен графиком с данными по промышленному производству в Германии за период с 1993 по 2025 годы. На нем видно, как показатель производства с течением времени постепенно опускается.

22 февраля сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призвала власти вернуться к атомной энергетике и возобновить импорт энергоносителей из РФ. По словам политика, Берлину стоит вернуться к доступному и надежному энергосбережению, чтобы быть конкурентоспособным на международном уровне.

Ранее в Германии назвали неподготовленным отказ от российских энергоносителей.