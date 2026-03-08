Размер шрифта
В России впервые утвердили ГОСТ для собак-поводырей

Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

В России впервые утвердили национальный стандарт, который устанавливает требования к рабочим качествам собак-проводников для людей с нарушением зрения. Документ принял Росстандарт, а вступит он в силу с 1 июля 2026 года.

Согласно стандарту, собака должна спокойно относиться к ошейнику, поводку и наморднику, позволяя владельцу без труда надевать на нее снаряжение. Кроме того, у собаки-проводника должно быть закреплено правильное социально одобряемое поведение: она должна находиться рядом с хозяином и выполнять его команды. При этом контроль за поведением животного остается за владельцем.

В документе также указано, что такая собака не должна проявлять агрессию и должна иметь слабо выраженный охотничий инстинкт. От нее требуется быстрая адаптация к меняющимся условиям окружающей среды и способность переключаться по команде владельца. Также животное не должно проявлять выраженного интереса к контакту с другими животными.

Кроме того, собака-проводник должна быть знакома с городской средой, спокойно реагировать на различные раздражители и иметь опыт размещения у ног пассажира в транспорте.

От нее также требуется четко и безотказно выполнять команды «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперед», «направо» и «налево». При сопровождении человека с нарушением зрения на маршруте собака должна двигаться с постоянной скоростью, соответствующей скорости владельца, точно реагировать на команды, обходить препятствия и обозначать остановкой бордюр или парапет.

Также в стандарте указано, что в некоторых ситуациях собака должна уметь самостоятельно принимать решения — если указания владельца противоречат обстановке и могут угрожать его безопасности.

Ранее в России заметили рост депрессии у домашних животных, что подтвердили ветеринарные специалисты.

 
