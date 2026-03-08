Размер шрифта
Медведев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев победил Табило и вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг турнира категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе в США, одержав победу над 70-й ракеткой мира чилийцем Алехандро Табило.

Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2. Медведев выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге его соперником станет 33-я ракетка мира аргентинец Себастьян Баэс, который ранее обыграл итальянца Флавио Коболли.

28 февраля Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

Медведев в текущем рейтинге ATP занимает 11-е место. Он является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе Медведева теперь 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Мирра Андреева пробилась в третий круг «Мастерса» в США.

 
