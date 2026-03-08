Размер шрифта
В Европе предупредили об усилении позиции России на Украине из-за войны в Иране

Аналитик Грессель: эскалация на Ближнем Востоке усилит позиции России в СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилит позиции России в противостоянии с Украиной. Об этом в интервью «Укринформу» заявил австрийский военный эксперт Густав Грессель.

По его словам, высокие цены на нефть выгодны России. Кроме того, Украина рискует столкнуться с проблемами с поставками систем ПВО, в частности Patriot, и ракет для них. Все будет зависеть от того, как долго продлится война в Иране, указал аналитик.

«Кроме того, усложнится поставка систем Patriot. Во-первых, часть ракет уже использована. Во-вторых, при длительной нестабильности в Персидском заливе будет расти долгосрочный спрос на эти системы со стороны стран региона. Это может стать проблемой предстоящей военной зимы. США не могут достаточно быстро увеличить производственные мощности для [производства] Patriot», сказал Грессель.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке пока не повлиял на поставки американского оружия Украине по инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Он отметил, что пока не получал сигналов от европейцев и американцев о проблемах с поставками дефицитных ракет PAC-3 к системам Patriot.

Ранее Зеленский заявил о готовности обменять украинское оружие на ракеты для Patriot.

 
