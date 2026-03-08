Андреева пробилась в третий круг «Мастерса» в США

Андреева разгромила Сьерру и вышла в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв аргентинку Солану Сьерру.

Встреча продолжалась 52 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:0. Андреева выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В третьем круге ее соперницей станет чешка Катержина Синякова, занимающая 42-е место в рейтинге WTA.

Призовой фонд турнира составляет 8 миллионов долларов. В этом сезоне Андреева выиграла турнир в Аделаиде и дошла до четвертьфинала в Дубае, где уступила Аманде Анисимовой.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA.