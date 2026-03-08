Размер шрифта
Общество

Хабаровчанка решила обновить домофон и лишилась 6,2 млн рублей

В Хабаровском крае у женщины мошенники выманили 6,2 млн рублей
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Хабаровского края стала жертвой мошенников и лишилась более чем шести миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Аферисты позвонили 62-летней женщине и представились сотрудниками компании, обслуживающей домофоны. Чтобы заменить устройство, она назвала код, который пришел в сообщении.

Позже ей пришло сообщение о якобы взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Пожилая россиянка сама позвонила по номеру мошенников, чтобы прояснить ситуацию.

Аферисты убедили женщину установить приложение для дальнейшего «безопасного» общения. Затем лжесотрудники разных ведомств заставили пострадавшую перевести средства на «безопасный» счет с помощью приложения с бесконтактной оплатой и через банкомат.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Всего россиянка отдала 6,2 миллиона рублей.

В прокуратуре напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам и не требуют перевести средства на какой-либо счет.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме в сфере ЖКХ.

 
