Ассист Панарина не помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Монреаль»

Передача Панарина не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Монреалем»

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на «Крипто.ком-Арене» и завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей дубль реализовал Юрай Слафковски, также по шайбе забросили Джейк Эванс и Ник Судзуки. У «Лос-Анджелеса» голы оформили Анже Копитар, Скотт Лотон и Алекс Лаферрье. Вратарь хозяев Дарси Кемпер отразил 28 бросков из 32.

Российский форвард «Кингз» Артемий Панарин оформил голевую передачу, ассистировав Копитару на 15-й минуте первого периода.

«Лос-Анджелес» с 64 очками занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ. «Монреаль» с 78 баллами располагается на четвертой позиции на Востоке. В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» 10 марта сыграют на выезде с «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль Канадиенс» в тот же день встретятся в гостях с «Анахайм Дакс».

Артемий Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», подписав контракт до конца сезона 2027/28. В обмен «Рейнджерс» получили нападающего Лиама Гринттри.

Ранее Никита Кучеров достиг отметки 100 очков в текущем сезоне НХЛ.