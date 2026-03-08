Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Ассист Панарина не помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Монреаль»

Передача Панарина не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Монреалем»
Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на «Крипто.ком-Арене» и завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей дубль реализовал Юрай Слафковски, также по шайбе забросили Джейк Эванс и Ник Судзуки. У «Лос-Анджелеса» голы оформили Анже Копитар, Скотт Лотон и Алекс Лаферрье. Вратарь хозяев Дарси Кемпер отразил 28 бросков из 32.

Российский форвард «Кингз» Артемий Панарин оформил голевую передачу, ассистировав Копитару на 15-й минуте первого периода.

«Лос-Анджелес» с 64 очками занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ. «Монреаль» с 78 баллами располагается на четвертой позиции на Востоке. В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» 10 марта сыграют на выезде с «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль Канадиенс» в тот же день встретятся в гостях с «Анахайм Дакс».

Артемий Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», подписав контракт до конца сезона 2027/28. В обмен «Рейнджерс» получили нападающего Лиама Гринттри.

Ранее Никита Кучеров достиг отметки 100 очков в текущем сезоне НХЛ.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!