Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин рассказал, как два часа просидел в самолете в Дубае из-за дрона

РИА: российские туристы два часа просидели в самолете в Дубае из-за атаки БПЛА
Alexander Cornwell/Reuters

Россияне два часа просидели в самолете в аэропорту Дубая из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из туристов, представившегося Алексеем.

По словам мужчины, пассажиров дважды приглашали на посадку.

«Сначала просидели в самолете два часа, никто ничего не знал. Потом всех вывели в аэропорт, и там уже другие туристы рассказали, что на DXB (международный аэропорт Дубая. — «Газета.Ru») летел дрон, его сбила ПВО (противовоздушная оборона. — «Газета.Ru»)», — рассказал источник агентства.

Алексей отметил, что пассажиров пригласили снова пройти в самолет лишь спустя несколько часов. В результате рейс Дубай — Москва прилетел в российскую столицу на восемь часов позже запланированного.

Вечером 7 марта иранские войска нанесли удары по странам Персидского залива. Атаке предшествовало обещание президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана больше не нападать на соседние государства. Как пишет Associated Press, это свидетельствует об ограниченности полномочий иранского президента. В результате ударов в Дубае загорелся небоскреб 23-Marina. Более того, один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о наказании за съемку атак БПЛА1 в Объединенных Арабских Эмиратах.

 
Теперь вы знаете
Русский след в песне Gorillaz, двойник Джима Керри и юный Шерлок. Что обсудить с друзьями на выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!