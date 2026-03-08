Россиянин рассказал, как два часа просидел в самолете в Дубае из-за дрона

Россияне два часа просидели в самолете в аэропорту Дубая из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из туристов, представившегося Алексеем.

По словам мужчины, пассажиров дважды приглашали на посадку.

«Сначала просидели в самолете два часа, никто ничего не знал. Потом всех вывели в аэропорт, и там уже другие туристы рассказали, что на DXB (международный аэропорт Дубая. — «Газета.Ru») летел дрон, его сбила ПВО (противовоздушная оборона. — «Газета.Ru»)», — рассказал источник агентства.

Алексей отметил, что пассажиров пригласили снова пройти в самолет лишь спустя несколько часов. В результате рейс Дубай — Москва прилетел в российскую столицу на восемь часов позже запланированного.

Вечером 7 марта иранские войска нанесли удары по странам Персидского залива. Атаке предшествовало обещание президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана больше не нападать на соседние государства. Как пишет Associated Press, это свидетельствует об ограниченности полномочий иранского президента. В результате ударов в Дубае загорелся небоскреб 23-Marina. Более того, один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о наказании за съемку атак БПЛА1 в Объединенных Арабских Эмиратах.