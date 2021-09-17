Режиссер «Дюны» раскритиковал идею Илона Маска о колонизации Марса

Режиссер фильма «Дюна» Дени Вильнев в интервью «Газете.Ru» подверг критике идею главы Tesla Илона Маска о колонизации Марса. По мнению кинематографиста, человечество должно сконцентрироваться на сохранении экологии Земли, а не тратить ресурсы в попытке освоить чужую планету.

«Какой бы привлекательной ни была это идея [колонизации Марса], я все же думаю, что трансформация экологии чужой планеты под нужды человека потребует колоссального количества ресурсов и энергии. Лично я бы их направил на спасение нашей родной планеты, — сказал Вильнев. — Мне не кажутся мудрыми размышления, что будущее человечества — где-то за пределами Земли. Думаю, будущее людей должно быть связано именно с нашей родной планетой. Ведь здесь у нас есть все необходимое. Позаботиться о том, чем мы обладаем здесь и сейчас, — гораздо важнее размышлений о переселении куда-то в другое место. Я в этом глубоко убежден».

Полное интервью с режиссером, а также актерами «Дюны», включая Тимоти Шаламе и Хавьера Бардема, читайте здесь.

Компания Маска SpaceX прежде сообщала о планах отправить на Марс первый грузовой корабль в 2022 году, а первую миссию с людьми — не раньше 2024 года.