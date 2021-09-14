Враг Бэтмена Пингвин получит собственный сериал

Американская студия DC и стриминговая платформа HBO Max снимут спин-офф «Бэтмена», главным героем которого станет враг Бэтмена — злодей Пингвин.

Как пишет Screen Rant, проектом занимаются сценарист Мэтт Ривз («Планета обезьян», «Монстро») и режиссер готовящегося к выходу в 2022 году полнометражного «Бэтмена» Дилан Кларк.

Вероятно, главные роли в сериале сыграют Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн, Бэтмен) и Колин Фаррелл (Пингвин), задействованные в новом полнометражном фильме. В шоу покажут становление персонажа — босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота (Пингвина).

Ранее сообщалось, что в новых выпусках комикса «Бэтмен: городские легенды» один из главных героев, помощник Бэтмена Робин (Тим Дрейк), станет бисексуалом.