Моргенштерн заявил о планах стать президентом России

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) объявил о том, что собирается стать президентом России. Об этом он сообщил в интервью изданию «Гордон».

«Я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет», — сказал рэпер.

По его словам, он хочет сделать всех счастливыми, так как видит, что большинство сограждан «ненавидят жизнь». Исполнитель рассказал, что, например, введет закон, который обязывает любить жизнь.

Он добавил, что обожает Россию и не хотел бы жить где-то еще. Также рэпер назвал президента РФ Владимира Путина «отличным мужиком».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн женился на Диларе Зинатуллиной. Чтобы сделать запоминающиеся фотографии, одиозный музыкант снял штаны перед ЗАГСом и в таком виде сфотографировался с двумя детьми.

Как сообщали СМИ, свадьба Моргенштерна и Зинатуллиной запланирована на 31 августа, хотя некоторые источники писали, что мероприятие назначено на 1 сентября. По информант блогера Anton S, вход на банкет платный. Стоимость одного билета на свадьбу начинается от 50 тыс. рублей.