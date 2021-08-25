Канье Уэст начал продавать свой новый альбом на специальном плеере

Музыкант Канье Уэста начал распространять свой новый альбом Donda с помощью специального плеера, который стоит $200. Об этом сообщает на официальном сайте исполнителя.

Кроме прослушивания новых композиций Уэста с помощью устройства можно будет изменить звучание любой песни. Например, есть возможность контролировать вокал, ударные, бас, сэмплы, изолировать отдельные части песен и добавлять музыкальные эффекты.

Кроме этого, на плеер можно будет загрузить свою собственную аудиобиблиотеку.

Утверждается, что плеер с Donda начнут доставлять этим летом.

Релиз нового альбома исполнителя откладывался уже несколько раз. По заверениям менеджера артиста, релиз должен состоятся 26 августа. В этот же день пройдет третий лайфстрим альбом на стадионе Soldier Field в Чикаго.

Ранее стало известно, что Уэст подал документы, чтобы официально сократить свое имя до своего давнего прозвища Ye.

«Это немного странно, учитывая, что он проявлял гордость за свое семейное наследие и даже нередко называл себя — как лично, так и в песнях — Мистер Уэст», — говорится в статье.

«Ye» — давнее прозвище Уэста, а также название восьмого сольного альбома музыканта, вышедшего в 2018 году.