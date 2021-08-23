Киркоров вспомнил, как давал подзатыльники Зеленскому

Российский певец Филипп Киркоров, комментируя запрет на въезд на Украину, отметил, что дружил с президентом страны Владимиром Зеленским, пока тот был актером. Об этом сообщает kp.ru.

«Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили. Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал», — пояснил музыкант.

Он пошутил, что «все беды Украины из-за Киркорова» и вспомнил один неприятный момент на съемках фильма: Игорь Крутой и Игорь Николаев написали для киноленты песню «Радость моя», которую он исполнил. Однако, в финальной версии ее спела какая-то «проплаченная дама».

Киркорову запретили въезжать на Украину в течение трех лет. Как рассказали в Службе безопасности Украины, решение было принято «в интересах обеспечения национальной безопасности» страны.

Ранее в июне 2021 года министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ включило Киркорова в список лиц, которые несут угрозу для нацбезопасности страны. В службе указали на то, что исполнитель неоднократно устраивал «пропагандистские концерты» и делал заявления, в которых высказывался в поддержку аннексии Крыма и настаивал на том, что полуостров — это часть России.