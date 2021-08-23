Канье Уэст расстался и с Ириной Шейк

Рэпер Канье Уэст расстался с моделью Ириной Шейк, передает People со ссылкой на источники.

По данным издания, двухмесячный роман не был чем-то серьезным. Уэст был занят работой, а свободное время проводил с детьми. Тем не менее, рэпер продолжает сохранять дружеские отношения после расставания с Шейк и считает ее «потрясающей».

В мае ряд западных СМИ заподозрили Шейк в романе с Уэстом. Позже стало известно, что Канье Уэст 8 июня отметил свой 44-й день рождения с Ириной Шейк во Франции, затем пара вместе вернулась в США.

Шейк неоднократно участвовала в проектах Уэста. В 2010 году она снялась в видеоклипе на его песню Power, после чего не раз представляла одежду модного бренда музыканта на европейских неделях моды.