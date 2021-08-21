Уволенные из Театра имени Ермоловой артисты обратились к Путину

Артисты, уволенные из театра имени М.Н. Ермоловой, попросили президента России Владимира Путина проверить законность массового увольнения сотрудников, а также проверить деятельность худрука Олега Меньшикова, передает «Интерфакс».

По мнению артистов, Меньшиков пытается «уволить неугодных ему артистов». Они считают, что худрук хочет это сделать под предлогом оптимизации в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о 29 сотрудниках, большинство из которых являются штатными артистами театра и имеют большой стаж работы в нем, указали артисты в своем обращении.

Авторы письма также призвали главу государства обратить внимание на то, что в 2015 году в театре было массовое заключение новых бессрочных договоров с актерами, которые попадают под сокращение. После подписания документов им без предупреждения была понижена категория, о чем им не сообщили при подписании документов.

«С учетом общего количества работающих в театре, увольнение является массовым, что для государственного бюджетного учреждения культуры не может считаться законным и обоснованным», — сказано в заявлении.

Обращение подписали 16 артистов.