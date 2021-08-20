Звезду «Полицейского с Рублевки» госпитализировали

Актера Романа Попова госпитализировали со съемочной площадки в Москве.

По данным 5-tv.ru, мужчине стало плохо во время съемок сериала — он потерял сознание, упал и расшиб лоб. Предварительно, проблемы со здоровьем у актера возникли на фоне лишнего веса.

Позже Попов подтвердил РИА «Новости» сообщения о своей госпитализации.

«Я в палате Боткинской больницы. Причина – переутомление на съемочной площадке. Подробности – по результатам исследования», — сказал он.

2 августа актер начал сниматься в комедийном сериале «Детективное агентство Мухича». Об этом он писал в своем Instagram.

Попов известен по роли Мухича из сериала «Полицейский с Рублевки», также он снимался в сериале «Любовь в нерабочие недели» и участвовал в Comedy Club.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Бориса Щербакова.