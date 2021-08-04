Барабанщик Offspring не поедет в тур из-за отказа от прививки

Барабанщик калифорнийской панк-рок-группы The Offspring Пит Парада (Pete Parada) заявил, что его исключили из их предстоящего тура после отказа вакцинироваться от коронавируса. Об этом музыкант написал у себя в Instagram.

Парада заявил, что медики посоветовали ему не делать прививку, потому что у него редкое аутоиммунное заболевание — синдром , при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. В результате «недавно было решено, что мне небезопасно находиться в студии и в турне».

«У меня есть печальные и трудные [в том, чтобы ими делиться] новости, которыми я хочу все же хочу поделиться... К ребятам из группы не имею никаких негативных чувств. Они делают то, что кажется им необходимым и лучшим для все них, а я — делаю то же самое», — написал он, пожелав удачи в предстоящем турне.

По словам Парада, для него риски от вакцины против Covid «намного перевешивают преимущества».

Также он призвал избегать «печальной тенденции» к дегуманизации, доминированию и срывов на тех. кто рядом.

The Offspring должна начать тур по США 8 августа.

Ранее стало известно, что актрисе Шерон Стоун угрожают увольнением из-за ее агитаций о вакцинации.