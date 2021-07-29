В офисе Зеленского объяснили отмену выступления Green Grey

В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили отмену выступления украинской группы Green Grey на Дне независимости страны.

По словам представителя президента, Green Grey не споют на концерте из-за некорректного отношения к государственному языку, которое фронтмен группы выразил в недавнем посте в Instagram. о языковом законе Украины, который неделю назад опубликовал фронтмен группы. «К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте — непродуктивным», — цитирует представителя Зеленского УНИАН.

Пост, о котором идет речь, говорящий по-русски Дмитрий Муравицкий посвятил новому языковому закону. «Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками», — процитировал рекламу игрушек-прилипал популярной украинской сети супермаркетов Муравицкий. Кроме того, он показал неприличный жест.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.

Сами музыканты считают, что им запретили выступать из-за хита, исполняемого на русском языке.