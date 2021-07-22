Эрик Клэптон отказался от выступлений на площадках, пускающих только вакцинированных

Британский рок-музыкант Эрик Клэптон заявил, что не будет выступать на площадках, требующих полной вакцинации посетителей от COVID-19. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Он сказал, что не будет играть там, где есть «дискриминированная публика». Заявление музыканта опубликовано в социальных сетях одного из борцов за вакцинацию.

В мае Клэптон рассказал, что испытал «тяжелую» реакцию на вакцину от коронавируса AstraZeneca.

Согласно публикации в СМИ, гитарист обвинял итальянского архитектора и кинопродюсера Роберта Монотти в «пропаганде» безопасности вакцины. Тогда Клэптон утверждал, что опасается реакции организма на прививку, из-за которой он «снова не сможет играть».

Ранее в Великобритании группа из 145 человек подала иски против правительства страны после, того как вакцина от шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca вызвала у них серьезные побочные эффекты, вплоть до повреждений мозга у одного из вакцинированных.