Участник ссоры с Ваенгой оценил инцидент в самолете

Один из участников ссоры с Еленой Ваенгой, которая произошла в бизнес-классе самолета Ларнака — Санкт-Петербург, прокомментировал конфликт с певицей. Об этом сообщает «Пятый канал».

Несмотря на заявление артистки, мужчина сказал, что и он, и его супруга были абсолютно трезвыми и «не совершали никаких противоправных действий».

«Полный беспредел. Она (Ваенга — «Газета.Ru») вела себя агрессивно. Ноги поднимала без носков, в период пандемии это вообще невозможно, неприемлемо! Она ноги на переборку опирала, без носков, без обуви. Мы попросили стюардессу, чтобы она сказала ей, что ее действия неприемлемы», — заявил мужчина.

Он также добавил, что был сильно удивлен, когда по прилету, после получения багажа, его вместе с супругой попросили пройти в отделение полиции. По его словам, правоохранители рассказали им, что есть заявление от семи человек, однако не показали их. Затем он сообщил, что полицейские проверили документы и отпустили их.

Мужчина заключил, что не знает, кто такая Ваенга, и почему он должен ее обсуждать. Затем он опроверг все, что сказал ранее, и заявил, что «певичка» вела себя «крайне пристойно», а выделялись из ее окружения «два человека».

Ранее певица Елена Ваенга рассказала о нападении на нее пьяной пассажирки на борту самолета Ларнака — Санкт-Петербург.