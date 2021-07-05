Юлия Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова попрощалась с покойным отцом, режиссером Владимиром Меньшовым, цитатой из его фильма «Любовь и голуби». «Все, все. Все», — говорит на опубликованных ею в Instagram кадрах актер Александр Михайлов, исполнивший в картине роль Василия Кузякина.

Ранее сообщалось, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом. О дате и месте прощания с артистом станет известно позже.

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.

Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера он начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах.

Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).