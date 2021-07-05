«Российское кино осиротело»: не стало Владимира Меньшова

Режиссер Вадим Абдрашитов заявил «Газете.Ru», что со смертью Меньшова российский кинематограф «осиротел»:

«Это на самом деле большая потеря. Ушел живой человек, живой ум, самобытный художник, блестящий актер и гениальный режиссер. Он был мне хорошим товарищем. Российское кино в очередной раз осиротело».

Абдрашитов познакомился с Меньшовым на киностудии «Мосфильм» в конце 70-х. «Мы были товарищами, коллегами, друзьями. Мы вместе начинали на «Мосфильме», где я снимал «Слово для защиты», а он на соседней площадке свой «Розыгрыш». Так и познакомились, подружились. Потом вместе работали в правлении «Мосфильма», в последнее время — во ВГИКе», — добавил он.

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В свою очередь, писатель Сергей Лукьяненко заявил, что Владимир Меньшов был настоящим патриотом и нравственным ориентиром России. В 2000-х актер сыграл в «Дозорах», снятых по одноименной книжной серии Лукьяненко.

«У нас есть другие хорошие режиссеры и актеры, но профессия иногда накладывает отпечаток некого пренебрежения к людям. У него этого не было, он всегда был со своей страной, народом. Хотя, конечно, мог позволить себе уехать на Запад, как сделали многие. Но оставался патриотом своей родины. Патриотом правильным, а не показным — не патриотом «на зарплате». Для меня Меньшов является примером того, что — будучи успешным, знаменитым — можно оставаться открытым и честным человеком, не гоняться за политической модой, а быть самим собой», — сказал автор.

О смерти Меньшова утром 5 июля сообщил «Мосфильм». Согласно информации киностудии, артист скончался от последствий коронавируса.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он учился на актерском факультете школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко, а затем — в аспирантуре при кафедре режиссуры во ВГИКе. Всемирную известность Меньшов обрел в 1981 году, когда его лента «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В том же году он стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1989-м — народным артистом РСФСР.

Как рассказывал сам Меньшов, о награде Американской киноакадемии он узнал случайно. Режиссера не пустили в США, чтобы получить приз. «Я считался неблагонадежным и был невыездным», — вспоминал Меньшов в интервью «Российской газете». За наградой вышел атташе по культуре советского посольства. На следующий день, по словам лауреата, во всех американских газетах было написано, что «Оскар» получил работник КГБ.

Позднее выяснилось, что препятствовали выезду Меньшова за границу его же коллеги, которые написали сразу два доноса.

«Почему меня не выпускали из страны? — рассуждал постановщик. — Никто не говорил причину. Начальники лишь опускали глаза: «Ну подожди, все само как-нибудь рассосется». Только спустя годы я узнал, что на меня лежало два доноса. От коллег».

Впервые Меньшов взял статуэтку в руки лишь спустя восемь лет после победы, в 1989 году, во время первой церемонии вручения премии «Ника». Предполагалось, что за кулисами постановщик отдаст приз обратно в Госкино, где он все эти годы и хранился, но Меньшов забрал его с собой.

На счету выпускника Школы-студии МХАТ и аспирантуры на кафедре режиссуры во ВГИКе более чем 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Легенду №17». Самыми известными работами Меньшова как постановщика являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». С 1982 года народный артист преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. С 2009 года он вел актерско-режиссерскую мастерскую во ВГИКе.

Меньшов был женат на актрисе Вере Алентовой, исполнившей главную роль в фильме «Москва слезам не верит». Их дочь Юлия Меньшова — известная телеведущая.

В конце июня этого года Меньшов был включен в первую пятерку списка партии «Справедливая Россия» на выборах в Госдуму, которые должны пройти в сентябре. Режиссер не приехал на съезд. Это объяснялось тем, что он заразился коронавирусом. После смерти Меньшова список будет состоять из четырех человек. В партии пояснили, что не станут заменять его кандидатуру.

По данным из открытых источников, последним фильмом актера должна была стать комедия «Иван» Владимира Щеголькова. Как сообщил «Газете.Ru» режиссер, Меньшов успел сняться во всех сценах. Согласно его словам, судьба проекта остается такой же, как и планировалось.

«У нас Меньшов — один из главных героев истории, все сцены с ним были отсняты, уже идет монтаж. Мне кажется, это будет значимая работа. Нам ужасно повезло, что он согласился на эту роль. Несмотря на возраст, в нем был задор, который помог ему зайти в наш достаточно хулиганский проект. Дай бог, чтобы у нас вышло хорошее кино. Это будет еще одна встреча с замечательным артистом и замечательной личностью», — рассказал Щегольков.

В 2003 году постановщик снял Меньшова в своем дебютном сериале «Москва. Центральный округ». Щегольков выразил мнение, что народный артист России был, с одной стороны, «очень харизматичным и жестким человеком», с другой — «душевно богатым».

«Меня все пугали — мол, как я, молодой режиссер, буду снимать обладателя «Оскара»? Но мы с ним прекрасно работали, я чувствовал от него поддержку. Получилось, что я и начал с Владимиром Валентиновичем, и эту новую работу я сделал с ним. Для меня это был невероятный праздник, что мы спустя огромное количество лет снова встретились. Я ему очень обрадовался, он мне вроде бы тоже. Для меня это было «купание» в его таланте», — признался он.