Представитель Леонтьева ответил на слухи о его операциях

Представитель 72-летнего эстрадного исполнителя Валерия Леонтьева опроверг слухи о том, что артист перенес две операции.

Об этом пишет РИА «Новости». «Никаких операций, нет», — заявил он. Администратор подчеркнул, что Леонтьев чувствует себя хорошо.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Валерий Леонтьев якобы перенес две операции: на глазах и на ногах. Инсайдеры утверждали, что исполнитель пропустил премию «Муз-ТВ» из-за проблем со здоровьем. «Больные колени его беспокоят с начала «нулевых». Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать», — говорил анонимный собеседник kp.ru.

Проблемы с глазами, добавил источник, у Леонтьева могли появиться якобы из-за неудачной пластики, сделанной много лет назад в другой стране и приведшей к тому, что веки не могут полностью закрыться.

Ранее менеджер певицы МакSим сообщила, что певица по-прежнему находится в коме.