Бывшая солистка «Ленинграда» будет судиться за хиты группы

Юристы бывшей солистки «Ленинграда», актрисы Алисы Вокс собираются подавать досудебную претензию к ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство» по поводу авторских прав на песни группы, записанные при участии певицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В списке из 39 композиций есть и популярный трек «Экспонат». По словам артистки, ей не платят отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Она отметила, что ей должны минимум 20 миллионов рублей.

Ранее Вокс раскрыла причины ухода из группы. Она рассказала, что ей было тяжело из-за переменчивого настроения лидера коллектива Сергея Шнурова. Кроме того, она назвала его характер «авторитарным».

Алиса Вокс пришла в «Ленинград» в 2012 году на смену ушедшей в декретный отпуск Юлии Коган. На ее счету в качестве участницы группы такие хиты, как «Патриотка», «Экспонат», «Плачу», «Сумка» и «Короче». Покинула коллектив Шнурова певица в марте 2016-го, объявив о начале сольной карьеры.