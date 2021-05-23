Актриса Татьяна Васильева потратила миллион на отдых на Мальдивах в сезон дождей

Актриса Татьяна Васильева заявила, что потратила 1 млн рублей на отдых своего сына Филиппа с женой и дочкой на Мальдивах. Об этом говорится в сообщении на сайте Teleprogramma.pro.

«Я отдала миллион рублей за путевки семьи на Мальдивы», — сказала Васильева.

При этом отдых был испорчен из-за плохой погоды, так как на островах в это время был сезон дождей. Кроме того, внучка Васильевой заболела, что окончательно испортило отпуск.

«Могли бы нас туроператоры предупредить, что там не сезон, там рядом стоял дом с туристами, которые болеют ковидом. Как это могло произойти? Я надеюсь, что прививки защитят моих родных от ковида. Там очень много туристов из Индии. Никакого сервиса. Еда неразнообразная. Они хотят получить с моих родных еще 154 тысячи рублей, если они пожелают раньше улететь оттуда», — сказала она.