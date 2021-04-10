Премьеры фильмов с участием Тома Круза перенесли на новые даты

Премьеры двух фильмов с участием американского актера Тома Круза перенесли на 2022 год. Об этом сообщает IndieWire.

Так, седьмую часть культовой саги «Миссия невыполнима» перенесли на 27 мая 2022 года, а выход «Миссия невыполнима - 8» состоится 7 июля 2023 года.

При этом «Топ Ган: Мэверик» ожидает выхода на экран 19 ноября 2021 года.

Киностудия Paramount также приняла решение о переносе еще нескольких фильмов. Среди них «Снэйк Айз», который является спин-оффом «Броска кобры», который выйдет на большие экраны 23 июля 2021 года, а фильм «Чудаки» покажут 22 октября 2021 года.

Ранее премьеру экранизации Uncharted снова перенесли.