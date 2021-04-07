«Белый слон» не может снять фильм Кончаловского с номинаций

Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» не может снять картину Андрея Кончаловского с номинаций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экспертного совета награды.

Если Кончаловский победит в категориях «Лучший фильм» или «Лучший режиссер», приз вручаться не будет. В совете объяснили, что при голосовании эксперты рассматривают «список всех отечественных фильмов, чей выход в прокат или пресс-показ состоялся в период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года». Выдвижение фильмов их авторами или их снятие не предусмотрено, однако автор имеет право отказаться от получения премии.

Позицию Кончаловского в совете расценивают как отказ от получения премии «Белый слон». «Остальные номинированные участники съемочной группы Кончаловского, если победителями в своих номинациях окажутся они, смогут получить заслуженные ими награды», — пообещали в совете.

Ранее Андрей Кончаловский объявил о решении снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» из-за того, что «одним из номинантов в категории «Событие года» стал публицистический проект». Кончаловский имеет в виду специальный приз «Событие года», на который за серию документальных «фильмов-расследований» претендуют блогер Алексей Навальный и его творческий коллектив.