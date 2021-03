«Я плакала две недели»: Бритни Спирс — о фильме с обвинениями в адрес ее отца

Певица Бритни Спирс в Instagram отреагировала на выход документального фильма о своей жизни.

По словам Спирс, вся ее жизнь проходила на виду у других людей, и ее всегда осуждали и оскорбляли в СМИ. «И это продолжается. Мир не стоит на месте, жизнь идет, а мы остаемся хрупкими и чувствительными. Я не смотрела эту документалку, но и того, что я увидела, хватает, чтобы выставить меня в неприглядном свете. Я плакала две недели и все еще иногда плачу», — написала Бритни, добавив, что не является совершенной, а от стресса избавляется с помощью танца.

До этого поста Спирс встревожила фанатов ретро-фотографией, на которой изображена женщина, держащая на руках ребенка с черепом вместо головы. «Не хотелось бы снова столкнуться с этой крошкой», — подписала снимок она (намек на песню Спирс Hit Me Baby One More Time).

Ранее состоялась премьера документального фильма «Подставить Бритни Спирс», который был создан сервисом Hulu совместно с The New York Times. В его основу легли материалы редакции за 12 лет, собранные в доказательство того, что отец может удерживать опеку над ней против ее воли.

Джейми Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд вынес такое решение из-за состояния психического здоровья артистки. В 2019 году опекунство перешло к личному менеджеру певицы.

В 2020 году Бритни Спирс обратилась в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе с просьбой лишить ее отца статуса опекуна, но безуспешно. После выхода фильма она высказалась в соцсетях.