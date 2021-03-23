Белорусская группа объяснила смысл не допущенной до «Евровидения» песни

Лидер белорусской группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков в интервью «Известиям» объяснил смысл песни «Я научу тебя», которую не допустили до международного песенного конкурса «Евровидение» из-за излишней политизированности.

Он заявил, что не считает песню политизированной и политический подтекст не закладывал. «Там скорее социальный подтекст, не связанный непосредственно с Белоруссией. Текст — об общемировых тенденциях. Прямо с первой строчки можно это разбирать — и все понятно будет. «Смотри вперед, забудь, что было / Вчерашнее сдавай в тираж» — то есть все ценности прошлого, которые были у человечества, меняются, история переписывается», — размышляет музыкант.

На вопрос журналиста о том, есть ли подобный смысл в новых двух песнях, подготовленных коллективом для «Евровидения», Бутаков отвечать не стал.

Ранее организаторы песенного конкурса «Евровидение» заявили, что белорусская песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» не может быть допущена к участию в нынешнем виде, так как «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на запрет песни.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.