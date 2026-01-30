Размер шрифта
Акции Microsoft упали после отчета о расходах

Акции Microsoft упали после отчета о расходах на 10% впервые с 2020 года
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Акции Microsoft упали после отчета о расходах на 10% впервые с 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 02:58 мск 30 января акции Microsoft стоили по $433,48. По итогам торговой сессии 28 января бумаги стоили $481,63.

Падение акций американской корпорации произошло, после того как она отчиталась о крупнейших расходах и замедлении роста продаж облачных услуг. Инвесторы усомнились в том, что огромные суммы, которые крупные технологические компании вкладывают в развитие искусственного интеллекта (ИИ), в конечном итоге окупятся, говорится в статье.

Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэттью Мэйли заявил агентству, что акции Microsoft нужно переоценить до уровня, более соответствующего их исторической справедливой стоимости. По его словам, становится очевидно, что компания не получит сильного ROI (Return on Investment, показатель, используемый для оценки окупаемости вложений в развитие бизнеса — прим. ред.) от своих масштабных инвестиций в ИИ.

Ранее Nintendo потеряла миллиарды долларов из-за кризиса чипов памяти.
 
