Политика

В Совфеде обвинили Гуттериша в злоупотреблении Уставом ООН

Сенатор Косачев: Гутерриш злоупотребляет Уставом ООН
Илья Питалев/РИА Новости

Генсек ООН Антониу Гутерриш вместе со своей «юридической службой» злоупотребляет уставом организации «в политических целях». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

«Господин Гутерреш с его юридической службой, отказывая Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, пользуется лакунами в Уставе ООН. А точнее — злоупотребляет ими в политических целях. Недостойно духа и буквы Устава, где уже в преамбуле предписывается «использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов»», — написал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что в данном случае генсек ООН должен выступать за народы, а не за государства, которые пытаются «заменить» международное право своим «порядком».

Он также отметил, что в равенстве принципов самоопределения и территориальной целостности заложено «неразрешимое противоречие» и предложил прописывать в международном праве вплоть до Устава ООН «четкую иерархию двух принципов по отношению друг к другу». По мнению Косачева, территориальная целостность должна быть «священной коровой», если она обеспечивается на основе конституции государства и при ее «неукоснительном соблюдении». Однако если конституция нарушается, главенствующим должно становиться право народов на свое самоопределение, считает сенатор.

29 января глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Антониу Гутерриш отметил, что секретариат ООН пришел к выводу, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посчитала этот вывод «диким». А депутат Госдумы Леонид Слуцкий написал, что ООН поразила «бацилла двойных стандартов» и назвал слова Гутерриша «опасным прецедентом» для ООН.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.
 
