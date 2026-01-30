В России снизились розничные продажи пива

Розничные продажи пива в России опустились в 2025 году на 16,7% — до 607,058 млн декалитров, реализация пивных напитков снизилась на 8,3% — до 95,536 млн декалитров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что общий объем продаж пива и пивных напитков в прошлом году уменьшился на 15,7% и составил 702,594 млн декалитров. При этом сидр, пуар и медовуха были реализованы в объеме 13,064 млн декалитров — на 5% больше. чем годом ранее.

Кроме того, по данным ведомства, объем производства пива и пивных напитков в 2025 году составил 900,987 млн декалитров — на 0,8% меньше показателей 2024 года. В свою очередь за тот же период было произведено 17,692 млн декалитров сидра, пуара и медовухи (на 23% больше).

До этого исследование сервиса Ozon Fresh показало, что в России в декабре 2025 года резко вырос спрос на безалкогольные напитки: продажи безалкогольного пива увеличились почти втрое, а безалкогольного вина — в два раза. Аналитики сравнили данные за последние три недели декабря 2024 и 2025 годов и пришли к выводу, что все больше россиян отдают предпочтение безалкогольным версиям привычных напитков.

Ранее в России назвали минимальную цену качественного пива.