Тысячи жителей Финляндии пешком пересекли закрытую границу с Россией

Более 4,5 тыс. финнов попали в Россию в 2025 году, несмотря на закрытие границы
IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Более 4,5 тыс. финнов въехали на территорию России в 2025 году, несмотря на закрытие финских пограничных пунктов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистические данные, имеющиеся в распоряжении.

Уточняется, что почти половина из них (2038 человек) пересекла государственную границу пешком. Еще 1826 финнов приехали на автомобиле, 703 — авиатранспортом, четыре человека — водным транспортом.

Согласно материалам, с начала прошлого года в РФ всего въехали 4572 гражданина Финляндии, из них свыше 1,7 тысячи совершили частные визиты, 1241 — деловые, 1279 человек попали в Россию по туристической визе.

28 января финская телерадиокомпания Yle сообщила, что граждане Финляндии, несмотря на закрытую границу, продолжают работать на российской части Сайменского канала.

До этого бывший глава МИД Финляндии Пааво Вяюрюнен призвал открыть границу с Россией, поскольку это может улучшить экономическую ситуацию в его стране.

Ранее Стубб допустил, что ЕС «в какой-то момент» начнет переговоры с Россией.
 
