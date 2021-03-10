Путин поздравил композитора Зацепина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Александра Зацепина.

Поздравительная телеграмма на имя 95-летнего Зацепина опубликована на сайте Кремля. «Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь. Многие годы они звучат в исполнении известных эстрадных артистов, украшают художественные и мультипликационные фильмы, дарят слушателям радость от встречи с настоящим искусством», — написал президент.

Александр Зацепин — автор около 300 песен, музыки к более чем сотне фильмов («31 июня», «Где находится нофелет?», «Женщина, которая поет» и др.). Ранее он рассказал о перенесенном коронавирусе.