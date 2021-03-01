СМИ: смерть экс-участницы Little Big могла быть насильственной

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В полиции не исключают, что смерть экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос могла быть насильственной, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что 39-летнюю артистку нашли на полу, дверь в ее квартиру была приоткрыта. На ее лбу, по сведениям канала, была обнаружена ссадина.

Насильственный или естественный характер смерти Анны Кастельянос будет установлен после вскрытия.

Ранее сообщалось, что тело женщины обнаружила волонтер. Она пришла навестить певицу, поскольку та почти не вставала с постели из-за болей в спине. Директор Little Big Денис Глазин сказал «Газете.Ru», что пока не в курсе произошедшего. Знакомые Кастельянос рассказали, что она не жаловалась на проблемы со здоровьем.