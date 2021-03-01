Экс-участница «Little Big» найдена мертвой
Экс-участница российской группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».
Последнее время Анна серьёзно болела и находилась в лежачем положении, ей помогали волонтеры, которые и обнаружили тело Кастельянос у неё дома. Утверждается, что в последнее время 39-летняя артистка страдала от болей в спине и практически не вставала. У нее была 3 группа инвалидности.
Популярность Кастельянос получила благодаря своей необычной внешности — ее рост составлял всего 130 сантиметров. В составе Little Big она работала над первым альбомом группы под названием With Russia From Love, но покинула проект в 2016 году. В биографии девушки значится не только участие в популярной группе, Анна также была актрисой, дизайнером и моделью. В ее фильмографии такие сериалы, как: «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».
О причинах смерти пока не сообщается.
- Правила получения пособий на детей изменились в России
- В России выявлен 11 571 новый случай коронавируса
- Норвежцы осудили Большунова за поведение после спринта
- РФ и Сирия обвинили США в передаче гуманитарной помощи ООН боевикам
- Появилось видео из дома под Нижним Новгородом, где убили семью
- Экс-участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге
- Магнитная буря началась на Земле
- Принц Гарри рассказал о своей матери в интервью Опре Уинфри