Бонни Тайлер ответила на вопрос о вакцинации «Спутником V»

Певица Бонни Тайлер побеседовала с «Известиями» после выхода своего 18-го студийного альбома The Best Is Yet To Come.

Она сказала, что скоро сделает прививку от коронавируса в Португалии, где сейчас проживает, а также ответила на вопрос о том, могла бы она привиться российским препаратом «Спутник V», если бы была такая возможность.

По словам 69-летней Бонни Тайлер, она не знала, что в России есть своя вакцина. «Насколько мне известно, Португалия заказала 14 млн доз. Опять же я не в курсе, каких именно производителей. Но, как только дойдет очередь до меня, без всяких колебаний приму любую антиковидную прививку», — сказала она.

Бонни Тайлер выпустила первый сольный альбом в 25 лет. Исполнительница хитов Holding Out for a Hero, Total Eclipse of the Heart и др. представляла Великобританию на песенном конкурсе «Евровидение 2013» с песней Believe in Me.