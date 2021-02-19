Земфира объяснила, почему посвятила новый клип компьютерной игре

Певица Земфира выпустила клип на песню «Остин», действие которого разворачивается в игре Homescapes.

Главный герой клипа — дворецкий Остин, который восстанавливает сгорающий в итоге особняк и просыпается в мобильной игре. По словам Земфиры, она давно играет в компьютерные игры, которые действуют на нее успокаивающе. «Можно часами жать на клавиши, собирать паззлы. Три в ряд — максимально просто. Другое дело — история Остина. Он правда раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь», — объяснила Земфира в беседе с «Медузой».

Песня «Остин» должна войти в готовящийся к выходу седьмой студийный альбом Земфиры.

Ранее Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» с Литвиновой в главной роли.