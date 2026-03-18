Стало известно, когда ставки по ипотеке упадут до 10%

Экономист Федоров: ставки по ипотеке могут снизиться до 10% через два года

Ставки по ипотеке могут уменьшиться до 10% через два года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в ходе пресс-конференции холдинга.

«Ставки по рыночной ипотеке в 10% мы можем увидеть, когда ключевая ставка ЦБ достигнет 9%. Такой уровень ключевой ставки, наверное, будет достигнут через два года примерно. То есть, если мы видим ключевую ставку в 12% на конец текущего года и около 9-10% — на конец следующего, то ставки по ипотеке в 10% — это перспектива ближайших двух лет», — отметил Федоров.

По его оценке, в настоящее время ставки по рыночной ипотеке составляют около 20%. По прогнозу холдинга, они могут опуститься до 15-16% к концу 2026 года.

Траектория ставок по рыночной ипотеке зависит от траектории ключевой ставки. В настоящее время она составляет 15,5%. На первом в 2026 году заседании 13 февраля регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

