Комментировавшего блокировки интернета депутата Свинцова исключили из ЛДПР

Зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова единогласным решением исключили из партии ЛДПР. Об этом сообщает пресс‑секретарь лидера фракции Элеонора Кавшар в своем Telegram-канале.

«Решением Президиума Высшего Совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А.Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений. Решение по данному вопросу было принято единогласно без предварительных совещаний», — написала она.

В начале марта Свинцов заявил, что у мессенджера Telegram есть «не так много времени» после высказывания президента Владимира Путина о рисках использования неподконтрольных России систем связи. Свинцов тогда подчеркнул, что это является «недвусмысленным сигналом».

Как пишет RTVI, поводом для решения об исключении депутата из ЛДПР стали его многочисленные комментарии относительно работы Telegram, «белых списков», VPN и в целом мобильного интернета.

Лидер фракции Леонид Слуцкий в беседе с каналом прокомментировал решение так: «Сам виноват. Зачем хайпожорством занимается?»

Ранее Свинцов заявил, что все легальные VPN-сервисы продолжат работать на территории РФ.