Определились победители в слаломе на чемпионате России

Мельникова и Хорошилов победили в слаломе на чемпионате России

Горнoлыжники Юлия Мельникова и Александр Хорошилов завоевали золотые медали соревнований по слалому на чемпионате России.

Мельникова по итогам двух попыток показала результат 1 минута 36,57 секунды. Второе место заняла Екатерина Ткаченко (отставание 2,66 секунды), обладательницей бронзовой награды стала Танзила Исраилова (+3,71). Мельникова также является чемпионкой и обладательницей Кубка России в гигантском слаломе.

Хорошилов одержал победу с результатом 1 минута 44,23 секунды. Вторым стал Егор Потемкин (+0,78), тройку лидеров замкнул Семен Ефимов (+0,95).

Чемпионат России проходит на курорте «Манжерок» (Республика Алтай) и завершится 18 марта.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

