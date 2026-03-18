В Грузии исполнят последнюю волю Патриарха Илия II

В Грузии исполнят последнюю волю Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, который завещал похоронить его в Сионском соборе Тбилиси. Об этом сообщил журналистам митрополит Урбниси и Руиси, владыка Иов после завершения заседания Священного Синода.

«Да, да, его похоронят в воскресенье в Сионском соборе», — сказал владыка Иов.

Похороны состоятся 22 марта, отметил он.

До этого стало известно, что Патриарх Илия II завещал похоронить его в Сионском соборе Тбилиси, но решение должен был принять Священный синод.

Предстоятель Грузинской православной церкви скончался 17 марта. Ему было 93 года. Как сообщили в грузинском минздраве, причиной смерти священнослужителя стала полиорганная недостаточность.

Ираклий Гудушаури-Шиолашвили родился 4 января 1933 года во Владикавказе. Там же окончил школу в 1952 году. После он поступил в Московскую духовную семинарию, где обучался до 1956 года, а после продолжил обучение в Московской духовной академии. 16 апреля 1957 года в храме святого Александра Невского в Тбилиси Ираклий был пострижен в монашество с именем Илия в честь пророка Илии. Католикосом-Патриархом всея Грузии монах был избран 23 декабря 1977 года.

Ранее сообщалось о кончине духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла.