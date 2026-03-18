В Грузии продлили траур после смерти патриарха Илии II

Траур в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II продлится вплоть до его похорон 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики, передает РИА Новости.

«Дни траура продлятся до дня похорон включительно», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Грузии было решено исполнить последнюю волю Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и похоронить его в Сионском соборе Тбилиси. Похороны состоятся 22 марта.

До этого стало известно, что Патриарх Илия II завещал похоронить его в Сионском соборе Тбилиси, но решение должен был принять Священный синод.

Предстоятель Грузинской православной церкви скончался 17 марта. Ему было 93 года. Как сообщили в грузинском минздраве, причиной смерти священнослужителя стала полиорганная недостаточность.

Ранее сообщалось о кончине духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла.