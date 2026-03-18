Уголовное дело возбудили отношении трех судей в отставке из Ставропольского края

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении трех судей в отставке из Ставропольского края. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток в отношении заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова... судьи Октябрьского районного суда г. Ставрополя в отставке Тимура Набокова... и заместителя председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева...», — говорится в сообщении.

По информации СК, в августе и декабре 2023 года Сергеев, Набоков и Сергей Михайлов, выступая в качестве посредников во взяточничестве, предложили Хрипунову две взятки в размере одного и трех млн рублей за содействие в изменении ранее избранных двум фигурантам уголовных дел мер пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Хрипунов согласился, но суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты, поэтому денежные средства не были переданы.

Кроме того, в декабре 2023 года Набоков при посредничестве Евгения Сокуренко получил взятку в сумме 50 тыс. рублей за принятие им решения об удовлетворении исковых требований истца о взыскании долга.

В июле 2024 года Хрипунов получил взятку в сумме 500 тысяч рублей за содействие в оставлении без изменений решения суда об удовлетворении исковых требований истца по гражданскому делу.

Сокуренко и Михайлов задержаны, им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве, Михайлов заключен под стражу, Сокуренко помещен под домашний арест.

В феврале Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала разрешение на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех судей Ставропольского края в отставке.

Ранее Бастрыкин возбудил дело в отношении мирового судьи в отставке из КБР Темботова.