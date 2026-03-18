Более 51 тыс. жителей четырех округов Херсонской области остались без электроэнергии из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подстанции в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Из-за обстрела подстанции в Запорожской области в четырех наших муниципалитетах произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остаются Генический, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа», — написал он.

По словам Сальдо, 27 социально значимых объектов перевели на резервные источники питания.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что примерно 230 тыс. жителей РФ остались без электричества из-за ударов ВСУ в период с 23 февраля по 1 марта. По словам дипломата, больше всего масштабные отключения были зафиксированы в Белгородской области. Там без энергоснабжения в один момент остались 60 тыс. жителей.

