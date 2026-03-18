Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Десятки тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за Украины

Свыше 51 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за обстрела ВСУ
Shutterstock/Creative Cat Studio

Более 51 тыс. жителей четырех округов Херсонской области остались без электроэнергии из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подстанции в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Из-за обстрела подстанции в Запорожской области в четырех наших муниципалитетах произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остаются Генический, Горностаевский, Верхнерогачикский и Великолепетихский округа», — написал он.

По словам Сальдо, 27 социально значимых объектов перевели на резервные источники питания.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что примерно 230 тыс. жителей РФ остались без электричества из-за ударов ВСУ в период с 23 февраля по 1 марта. По словам дипломата, больше всего масштабные отключения были зафиксированы в Белгородской области. Там без энергоснабжения в один момент остались 60 тыс. жителей.

Ранее в МИД России рассказали о «секретных тюрьмах» ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!