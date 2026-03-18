Представители Украинской железной дороги сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вручили актеру американскому актеру Шону Пенну свой «Оскар».

Пенну подарили самодельную статуэтку, сплавленную из вагона, поврежденного в результате боевых действий. Представители УЖД решили вручить Пенну такой презент, так как он пропустил церемонию награждения «Оскара».

«И эта награда не ограничивается достижениями в кинематографе — она славит стойкость, человечность и мужество, которые поддерживают нас всех», — заявили работники железной дороги.

Сотрудники УЖД поблагодарили Пенна за поддержку Украины.

15 марта в Голливуде прошла 98-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Шон Пенн пропустил мероприятие и не получил присужденную ему награду за лучшую роль второго плана, потому что уехал на Украину.

По словам анонимных источников The New York Times, Пенн еще в конце прошлой недели запланировал поездку в Европу и на Украину. Что именно он собирался там делать и куда конкретно отправиться внутри страны, собеседники NYT не знают.

Ранее в Госдуме заявили, что получать «Оскар» уже неприлично.