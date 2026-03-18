Под антарктическим ледником обнаружена неожиданная находка

ComEarth: под антарктическим ледником найде гигантский «скрытый» массив гранита
Jo Johnson, BAS

Ярко-розовые валуны, разбросанные среди темных вулканических пород в горах Хадсон в Западной Антарктиде, помогли ученым обнаружить гигантский гранитный массив, скрытый под ледником Пайн-Айленд. Его ширина достигает почти 100 км, а толщина — около 7 км. Работа опубликована в журнале Communications Earth (ComEarth).

Долгое время происхождение этих валунов оставалось загадкой: они находились на вершинах гор, где не должны были образоваться. Анализ минералов показал, что гранит сформировался около 175 млн лет назад, в юрском периоде.

Разгадать их происхождение помогли авиационные исследования. С помощью гравиметрических измерений ученые зафиксировали аномалию под ледником, соответствующую огромному телу гранита. Это позволило связать валуны на поверхности с глубинным источником.

Выяснилось, что в прошлом ледник вел себя иначе: когда ледяной щит был значительно толще, он мог захватывать породы у основания и переносить их вверх по склонам. Это объясняет, как валуны оказались на вершинах.

Открытие дает новые данные о поведении ледника во время последнего ледникового максимума около 20 тысяч лет назад. Эти сведения помогут уточнить климатические модели, которые используются для прогнозирования таяния антарктических льдов и повышения уровня моря.

По словам ведущего автора работы Тома Джордана, сочетание геологического анализа и гравиметрии позволило не только объяснить происхождение валунов, но и лучше понять динамику ледяного щита.

Ученые отмечают, что геология под ледником играет важную роль и сегодня. От свойств пород зависит, насколько легко лед скользит и как под ним циркулирует вода — а значит, и скорость его таяния. Регион ледника Пайн-Айленд уже сейчас считается одним из самых быстро теряющих лед в Антарктиде.

Ранее ученые впервые запечатлели светящиеся во время грозы деревья.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!