Пожар, в котором пострадали люди, парализовал движение в Москве

В Москве из-за возгорания складского помещения перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Операвтивно».

«В связи с возгоранием в 1-м Грайворонском проезде движение транспорта по нему временно перекрыто. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда перекрытого участка.

Пожар произошел днем 18 марта. Как пишет Telegram-канал 112, в результате происшествия пострадали два человека. Один госпитализирован в состоянии средней тяжести, другому медпомощь оказали на месте. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

