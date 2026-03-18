«Когда ребенок появится»: Медведева о возможном возвращении в спорт

Медведева не исключила, что захочет вернуться в спорт после родов

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что могла бы она вернуться в спорт по примеру вице-чемпионки Олимпийских игр 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) после родов. Ее слова приводит «ГорНовости».

«Сейчас точно желания нет. Может, захочу, когда ребенок появится. Но я очень порадуюсь, если Сашка действительно вернется в спорт. Оставить фигурное катание ради ребенка, а потом снова стать лучшей — это круто», — сказала Медведева.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Ранее Александра Трусова пообещала в скором времени вернуть четверные прыжки.