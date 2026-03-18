Южная Корея может закупить российскую нефть

Власти Южной Кореи и нефтеперерабатывающая отрасль рассматривают возможность импорта российской нефти на фоне угрозы нехватки поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету «Хангук Кёнчжэ».

Отмечается, что нефтяные компании Южной Кореи стремятся избежать дефицита поставок, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке. По данным издания, последний танкер с нефтью, вышедший до закрытия Ормузского пролива, должен прибыть только на следующей неделе. На этом фоне Сеулу необходимо срочно обеспечить новые источники поставок.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее нефтяные госкомпании Китая решили возобновить закупки нефти из РФ.

 
